"الإبراهيم": ولي العهد قائد ملهم يشجعنا على الابتكار في الأساليب والمنهجيات وتطويرها باستمرار

وأكد أن المملكة في رحلة تَحَول غير مسبوقة، وتركز على أهداف التنمية المستدامة التي تُعد جزءًا أساسيًّا في إطار عملنا، كما جرى مواءمة الجهود مع الدروس التي تَعَلّمناها، من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الوطني، ودعم الابتكار، والاستثمار في التنمية البشرية؛ مشيرًا إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائد ملهم يشجعنا على الابتكار في الأساليب والمنهجيات وتطويرها باستمرار.