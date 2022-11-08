حول العالم في صورة: "أرجوك لا تأكلني".. ما قصة اللافتة المثيرة للجدل في قمة المناخ؟

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر المناخ خلال فعالياته عددًا من الوقفات الاحتجاجية، منها وقفات للمطالبة بوقف استخدام البلاستيك، والحد من الانبعاثات الضارة، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالتدهور البيئي، وظاهرة تغيُّر المناخ.