حول العالم في صورة: "أرجوك لا تأكلني".. ما قصة اللافتة المثيرة للجدل في قمة المناخ؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" تحمل إحدى الناشطات لافتةً، تحمل عبارة "أرجوك لا تأكلني"، مع صورة مُصغَّرة لحيوانات، في دعوة إلى وقف ذبح وقتل الحيوانات من أجل الغذاء.
وظهرت اللافتة المثيرة للجدل مصاحبة لوقفة احتجاجية، نظَّمها عددٌ من نشطاء المناخ تحت شعار "أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل" أمام قاعة المؤتمرات المستضيفة لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية؛ لمطالبة العالم بالتوقُّف عن قتل الحيوانات لاستخدامها غذاءً.
ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر المناخ خلال فعالياته عددًا من الوقفات الاحتجاجية، منها وقفات للمطالبة بوقف استخدام البلاستيك، والحد من الانبعاثات الضارة، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالتدهور البيئي، وظاهرة تغيُّر المناخ.
وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 الجاري، ويشارك فيها قادة من مختلف دول العالم، ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، إضافة إلى نشطاء المناخ والمهتمين بقضاياه.