وزير الرياضة والشباب بدولة قطر يزور بعثة الأخضر

زار سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب بدولة قطر، مقر إقامة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، للترحيب ببعثة الأخضر في بلدهم الثاني.
ومن المقرر، أن يلاقي الأخضر السعودي نظيره منتخب جزر القمر يوم الجمعة ، على استاد البيت بمدينة الخور ، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم المقامة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويخوض المنتخب السعودي، مباراة اليوم الجمعة، بحثا عن الفوز الثاني على التوالي والوصول للعلامة الكاملة بعد الانتصار الذي حققه على منتخب سلطنة عمان في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، والذي حصد به أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.
ويسعى المنتخب السعودي للاقتراب رسميا من التأهل للدور الثاني من البطولة عبر مباراة جزر القمر، وذلك قبل مواجهة المنتخب المغربي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي.
ويتطلع المنتخب السعودي للمنافسة بقوة على البطولة وتحقيق اللقب الثالث بعد فوزه بنسختي عامي 1998 و2002، الأمر الذي دعا الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لاختيار قائمة قوية ضمت نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية، في مقدمتهم سالم الدوسري /أفضل لاعب في آسيا/، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عناصر مهمة أخرى تدعم توازن الفريق مثل حسان تمبكتي في الدفاع ومحمد كنو وعبدالرحمن العيود في وسط الملعب.