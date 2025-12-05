وزير الرياضة والشباب بدولة قطر يزور بعثة الأخضر

ويتطلع المنتخب السعودي للمنافسة بقوة على البطولة وتحقيق اللقب الثالث بعد فوزه بنسختي عامي 1998 و2002، الأمر الذي دعا الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لاختيار قائمة قوية ضمت نخبة من أبرز نجوم الكرة السعودية، في مقدمتهم سالم الدوسري /أفضل لاعب في آسيا/، وصالح أبو الشامات، ونواف العقيدي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى عناصر مهمة أخرى تدعم توازن الفريق مثل حسان تمبكتي في الدفاع ومحمد كنو وعبدالرحمن العيود في وسط الملعب.