"أمريكان إكسبريس- السعودية" تُوقّع اتفاقية مع بنك الرياض لإتاحة قبول بطاقاتها عبر نقاط البيع التابعة للبنك

وتعليقًا على الاتفاقية والشراكة الجديدة، قال القثامي: "يسعدنا العمل مع بنك الرياض لتوسيع عدد نقاط البيع التي تقبل بطاقات "أمريكان إكسبريس" في المملكة؛ مما يوفر لأعضاء البطاقات لدينا مَتاجر أكثر من أي وقت مضى لاستخدام بطاقاتهم بكل سهولة في مختلف مناطق المملكة.. يأتي ذلك ضمن التزامنا بالتوسع بشكل كبير في الأماكن التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في السعودية وحول العالم".