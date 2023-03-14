"أمريكان إكسبريس- السعودية" تُوقّع اتفاقية مع بنك الرياض لإتاحة قبول بطاقاتها عبر نقاط البيع التابعة للبنك
أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية، عن توقيعها اتفاقية مع بنك الرياض، تسمح للمتاجر التابعة لشبكة نقاط بيع بنك الرياض، بقبول مدفوعات بطاقات "أمريكان إكسبريس"، كما تتيح الاتفاقية لأعضاء البطاقات استخدامها في عدد كبير من المواقع الجديدة؛ مما يوفر خيارات دفع أكبر للعملاء.
وقد وقّع الاتفاقيةَ، الأستاذ فهد بن مبارك القثامي، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية، والأستاذ محمد أبو النجا، الرئيس الأول لمصرفية الشركات في بنك الرياض؛ وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيسي للبنك في مدينة الرياض.
وتعليقًا على الاتفاقية والشراكة الجديدة، قال القثامي: "يسعدنا العمل مع بنك الرياض لتوسيع عدد نقاط البيع التي تقبل بطاقات "أمريكان إكسبريس" في المملكة؛ مما يوفر لأعضاء البطاقات لدينا مَتاجر أكثر من أي وقت مضى لاستخدام بطاقاتهم بكل سهولة في مختلف مناطق المملكة.. يأتي ذلك ضمن التزامنا بالتوسع بشكل كبير في الأماكن التي تقبل بطاقات أمريكان إكسبريس في السعودية وحول العالم".