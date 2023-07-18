"السديس": أنظار الأمة الإسلامية تتّجه الليلة نحو تغيير كسوة الكعبة وفريق سعودي يقود ذلك

يشار إلى أن كسوة الكعبة هي قطعة من الحرير الأسود، مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم من ماء الذهب، تُكسى بها الكعبة، وتصنع كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي، ويتم صبغه باللون الأسود، ويصل طولها 14 مترًا، يوجد بالثلث الأعلى منها الحزام الذي يبلغ عرضه 95 سنتيمترًا، وبطول 47 مترًا.