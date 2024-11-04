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القيادة تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم
القيادة تهنئ ملك مملكة تونغا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الملك توبو السادس، ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى ملك مملكة تونغا بهذه المناسبة.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تونغا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك توبو السادس

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