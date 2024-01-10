محليات

جدة.. "رجال المكافحة "يطيحون بمقيم لترويجه 47.7 كلجم من "الحشيش المخدر"

اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وأحيل للنيابة العامة
جدة.. "رجال المكافحة "يطيحون بمقيم لترويجه 47.7 كلجم من "الحشيش المخدر"

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية التشادية بمحافظة جدة لترويجه (47.7) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

واهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
جدة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
الحشيش المخدر

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