الفلكي "هندي": رصدنا "هلال شعبان" من سماء جدة

وأضاف: "بدأ التحري قبيل غروب الشمس، واستمر بعد غروب الشمس، وهو وقت الترائي الشرعي، وتمكنَّا من رصده بعد غروب الشمس بنحو 16 دقيقة بواسطة التلسكوب، ثم تمكنا من تصويره بالجوال مباشرة من عدسة التلسكوب؛ لتوثيق الرؤية".