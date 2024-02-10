الفلكي "هندي": رصدنا "هلال شعبان" من سماء جدة

خرج المتراؤون لهلال شعبان بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق 29 شعبان؛ لتحري هلال شعبان لهذا العام، الذي كان بأرقام ممتازة للرصد بالعين أو بالتلسكوب.
وقال لـ"سبق" الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، ملهم بن محمد هندي: "خلال التحري تعذرت الرؤية بكثير من المناطق بسبب الغيوم والأمطار، ولكن تمكنا من رصده بالتلسكوب من مدينة جدة غرب السعودية".
وأضاف: "بدأ التحري قبيل غروب الشمس، واستمر بعد غروب الشمس، وهو وقت الترائي الشرعي، وتمكنَّا من رصده بعد غروب الشمس بنحو 16 دقيقة بواسطة التلسكوب، ثم تمكنا من تصويره بالجوال مباشرة من عدسة التلسكوب؛ لتوثيق الرؤية".