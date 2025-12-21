فرصة عقارية مميزة بمزاد شرفة الحرم العلني الهجين في مكة المكرمة

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد "شرفة الحرم" العلني الهجين وذلك يوم الثلاثاء 30/12/2025 حضوريًا الساعة 04:30 مساءً في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.
يطرح المزاد فرصة عقارية مميزة في موقع استراتيجي بجوار الحرم.
تتكون الفرصة من أرض تجارية سكنية في حي أجياد مساحتها 6985.88م² تتميز بموقعها ضمن المنطقة المركزية وبجوار الحرم المكي ووقوعها على طريق أجياد الحيوي، مما يجعلها نقطة جذب رئيسية لزوار بيت الله الحرام.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بمكة المكرمة، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801