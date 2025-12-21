فرصة عقارية مميزة بمزاد شرفة الحرم العلني الهجين في مكة المكرمة

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، عن إقامة مزاد "شرفة الحرم" العلني الهجين وذلك يوم الثلاثاء 30/12/2025 حضوريًا الساعة 04:30 مساءً في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.