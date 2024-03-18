للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. "وقاء" بتبوك ينفذ جولات رقابية على المسالخ خلال رمضان

ويُعنى مركز "وقاء" بمنطقة تبوك بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض، وذلك وفق خطط وبرامج مستمرة تُعززها الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات التوعوية والوقائية والدوائية.