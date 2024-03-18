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للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.. "وقاء" بتبوك ينفذ جولات رقابية على المسالخ خلال رمضان
نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة تبوك, جولاته الرقابية على المسالخ خلال شهر رمضان , للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية وفق الاختصاص.
وأوضح مدير الفرع المهندس ناصر العطوي أن المركز يحرص على مكافحة الأمراض الحيوانية وخصوصاً المنقولة بالغذاء، والـحفاظ عـلى سلامة وصحة الإنسان مـن خطورة انتشار هـذه الأمراض، واهتماماً بالصحة الحيوانية والصحة العامة.
ويُعنى مركز "وقاء" بمنطقة تبوك بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض، وذلك وفق خطط وبرامج مستمرة تُعززها الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات التوعوية والوقائية والدوائية.