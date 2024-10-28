بـ 2.3 مليار دولار: السعودية تتصدَّر قائمة مشاريع المقاولين الأتراك في الخارج

كشف تقرير تحليل قطاع البناء لعام 2024 الصادر عن جمعية المقاولين في تركيا، أن المملكة العربية السعودية تصدَّرت الدول التي نفّذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عددٍ من المشاريع الخارجية خلال العام الجاري.
وبحسب التقرير، نفَّذ المقاولون الأتراك 161 مشروعاً دولياً بقيمة إجمالية بلغت 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، في إطار توجّههم نحو تعزيز وجودهم في الأسواق الخارجية.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الدولية التي نفّذتها تركيا منذ بدء نشاطها في الخارج عام 1972 وصل إلى 515.8 مليار دولار، شملت 12,297 مشروعاً موزعة على 137 دولة.
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى بمشاريع بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار، تلتها الجزائر بمشاريع بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الغابون بمشاريع بلغت 1.2 مليار دولار.
يعكس هذا الإنجاز الاهتمام المتزايد من قِبل المقاولين الأتراك بالسوق السعودي، في ظل الطفرة التي تشهدها المملكة في البنية التحتية والتنمية العمرانية، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030.