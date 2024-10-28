بـ 2.3 مليار دولار: السعودية تتصدَّر قائمة مشاريع المقاولين الأتراك في الخارج

كشف تقرير تحليل قطاع البناء لعام 2024 الصادر عن جمعية المقاولين في تركيا، أن المملكة العربية السعودية تصدَّرت الدول التي نفّذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عددٍ من المشاريع الخارجية خلال العام الجاري.