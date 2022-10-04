"الرميان": هكذا دار الاجتماع الأول لصندوق الاستثمارات.. وهذا ما تعلمته من ولي العهد

وأردف: أول عمل قمنا به كان الفحص التشخيصي الكامل لعمل وأداء الصندوق في ذلك الوقت، ما هي الأمور التي يمكن القيام بها أو تجنبها، مع الاستفادة من تجارب وخبرات صناديق الثروة السيادية الموجودة في العالم، فوجدنا أن المملكة بحاجة إلى ست مَحافظ استثمارية على الأقل، الأولى محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والثانية تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها، والثالثة الاستثمارات في المشاريع العقارية والبنية التحتية، والرابعة الاستثمارات في المشاريع السعودية الكبرى، وخصصنا المحفظتين الأخيرتين للاستثمارات الدولية والعالمية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى تُعتبر منظومة اقتصادية كاملة.