حرارة الهواء في الظل هي نفسها تحت أشعة الشمس.. معلومة صادمة يفسّرها "المسند"

وتابع: "تحت أشعة الشمس المباشرة تستشعر درجة الحرارة أعلى بكثير من كونك في الظل؛ لسببٍ بسيطٍ أن أشعة الشمس تسقط على جسمك فتسخنه ومن ثم تشعر بحرارة أعلى، إلا إن الهواء المحيط بك درجة حرارته نفسها التي تكون في الظل، لأن مادة الهواء ليست جامدة صلبة، بل هي غازية متحرّكة وتنتقل من مكانٍ مشمس (على سبيل المثال: خارج الصندوق الخشبي) لمكانٍ فيه ظل (داخل الصندوق الخشبي) والعكس بالعكس.