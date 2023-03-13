"ملح القصب" يختتم فعالياته ببطولتي الفروسية في التقاط الأوتاد والرماية من على الخيل

وجاءت نتائج بطولة كأس الاتحاد لالتقاط الأوتاد على النحو التالي: مسابقة الفردي الرمح، المركز الأول: راشد حمد المري، المركز الثاني: مهذل حمد القحطاني، المركز الثالث: حامد علي الحبابي، وبمسابقة الفردي السيف، المركز الأول: حسن عمر عسيري، المركز الثاني: عبدالله ناصر آل سليم، المركز الثالث: عبدالرحمن سعد السحيمي.