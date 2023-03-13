"ملح القصب" يختتم فعالياته ببطولتي الفروسية في التقاط الأوتاد والرماية من على الخيل

اختتم موسم ملح القصب فعالياته بإقامة بطولة كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل، وبطولة كأس الاتحاد السعودي لالتقاط الأوتاد التي أقيمت على ميدان بلدية القصب للفروسية، بالتعاون بين بلدية القصب واتحاد الفروسية.
وجاءت نتائج بطولة الرماية من على ظهر الخيل على النحو التالي: شوط المتسلسل المركز الأول عبدالملك بن محمد بن خريف، المركز الثاني هشام بن علي التميمي والمركز الثالث إبراهيم بن محمد المبارك.
وفي شوط الطبق حقق المركز الأول عبدالملك بن محمد بن خريف، والمركز الثاني يزيد بن عبدالله التميمي، والمركز الثالث هشام بن علي التميمي.
وفي شوط التتابع (فرق) حقق المركز الأول المسمى "أ" والمركز الثاني رباط الخيل "1"، والمركز الثالث المسمى "ج".
وجاء أبطال كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل بالمركز الأول عبدالملك بن محمد بن خريف، والمركز الثاني هشام بن علي التميمي، والمركز الثالث إبراهيم بن محمد المبارك.
وجاءت نتائج بطولة كأس الاتحاد لالتقاط الأوتاد على النحو التالي: مسابقة الفردي الرمح، المركز الأول: راشد حمد المري، المركز الثاني: مهذل حمد القحطاني، المركز الثالث: حامد علي الحبابي، وبمسابقة الفردي السيف، المركز الأول: حسن عمر عسيري، المركز الثاني: عبدالله ناصر آل سليم، المركز الثالث: عبدالرحمن سعد السحيمي.
وفي المجموع العام لنتائج الأشواط الفردية، المركز الأول: حسن عمر عسيري، المركز الثاني: عبدالله ناصر آل سليم، المركز الثالث: حامد علي الحبابي.
وكان المجموع العام لنتائج أشواط الفرق، المركز الأول: النخبة، المركز الثاني: رباط الخيل ١، المركز الثالث: التميز ١.