"مكة تعايدنا".. فعالية مرتقبة تُقيمها "مَلكية مكة" بحي حراء الثقافي.. من هنا تبدأ رحلة الزوار

ومن الفعاليات المتميزة المنتظرة معرض "مساء الجبل"، وهو المعرض الذي يحتضن مجموعة من اللوحات الفنيّة التي رسمتها أنامل الأمير خالد الفيصل؛ ليتعرف الزوار على لمسة الإبداع لدى سموه، ومدى حبّه لمكة، كما ستضم الفعالية معرضًا لجبال مكة، وما تحظى به من مكانة عظيمة لارتباطها بأحداث دينية وتاريخية لا تُنسى.