"الأدب" تطلق معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 بمشاركة 2000 دار نشر من 30 دولة

يُذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميًّا للجمهور على مدار 10 أيام من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل، ما عدا الجمعة من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل، ليأخذهم في رحلة ثقافية ومعرفية مميزة عبر أجنحته العديدة التي تضم أحدث الإصدارات التي تعرضها أهم دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وبرنامجه الثقافي الغني الذي يعد الأكبر والأكثر تنوعًا في العالم العربي، وقاعاته ومنصاته التي تستضيف أبرز الأسماء في عالم الثقافة والفكر والأدب؛ مما يعزز مكانته في كونه ملتقى ثقافيًّا ومعرفيًّا رائدًا ومهمًّا في المملكة والمنطقة.