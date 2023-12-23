"الخثلان": النقاطُ المجانية لشركات الاتصالات وجوائز حساب الادخار "جائزةٌ شرعًا"

أجاز رئيسُ مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان؛ قيامَ المحلات التجارية بمنح نقاط مجانية للمشتري، وكذلك نقاط الاتصالات ورسوم خدمة التوصيل.
وتفصيلًا: أوضح الخثلان في منشور له عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنّ ما تقوم به بعض المحلات التجارية كالصيدليات ونحوها بمنح نقاط مجانية للمشتري يخصم بموجبها من قيمة المشتريات؛ جائز شرعًا؛ لكونه تخفيضًا بطريقة معينة.
وأضاف الخثلان: في هذا فائدة للطرفين للمشتري بما يحصل عليه من التخفيض، وللمحلّ التجاري بالتسويق، وجلب المزيد من الزبائن.
وردّ الخثلان عما إذا كان هذا من الاحتكار: "يقول النبي ﷺ: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" فيه مصلحة للناس، وليس فيه إضرار بأحد".
وأجاز الخثلان نقاط الاتصالات التي تمنح للمشترك خصومات، سواء للفنادق أو محلات بيع مختلفة، لافتًا إلى أنه "ما دامت تمنح مجّانًا، فلا بأس بالاستفادة منها في أي مجال"، كما أجاز رسوم الخدمة في بعض برامج التوصيل.
وقال: "لا بأس؛ لأن مجموع ما يأخذونه يعتبر مالًا مقابل خدمة".
كما أجاز الشيخ الخثلان جوائز حساب الادخار في بنك الراجحي "10 آلاف أسبوعيًّا لـ8 أشخاص ومليون كل 8 أسابيع"، قائلًا: "لا بأس، ومجاز من الهيئة الشرعية".