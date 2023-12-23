"الخثلان": النقاطُ المجانية لشركات الاتصالات وجوائز حساب الادخار "جائزةٌ شرعًا"

وأجاز الخثلان نقاط الاتصالات التي تمنح للمشترك خصومات، سواء للفنادق أو محلات بيع مختلفة، لافتًا إلى أنه "ما دامت تمنح مجّانًا، فلا بأس بالاستفادة منها في أي مجال"، كما أجاز رسوم الخدمة في بعض برامج التوصيل.