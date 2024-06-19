رجال الأمن في الحج.. بصمات أمنية ومواقف إنسانية تترك أثراً بنفوس الحجاج

جهودٌ كبيرة وأدوارٌ بطولية بذلها رجال الأمن لحماية وطنهم في مختلف القطاعات؛ إضافة إلى التيسير على ضيوف الرحمن خلال الحج، حيث يلمس الحجيج في المشاعر المقدّسة لين المعاملة واللطف، وهو ما رصدته عدسات الحجيج أنفسهم والمشاركين في أعمال الحج من خلال كثير من المقاطع التي تبيّن الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به رجال الأمن.