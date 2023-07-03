"مخيفة وخطيرة".. "المسند" يُحَذّر من عبور "بحار الرمال" القاتلة في المملكة

وأوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبدالله المسند، في تغريدة على حسابه في تويتر أن "بحار الرمال" تشكل نسبة كبيرة من مساحة المملكة؛ مشيرًا إلى أن مساحة صحراء الربع الخالي فقط تُعادل مساحة فرنسا، والتي تزيد على 551 ألف كيلو متر مربع.