"مخيفة وخطيرة".. "المسند" يُحَذّر من عبور "بحار الرمال" القاتلة في المملكة

حذّر خبير المناخ السعودي أ.د.عبدالله المسند، من محاولة العبور في صحراء الربع الخالي وغيرها من "بحار الرمال" في المملكة؛ خاصة في فصل الصيف الحار؛ واصفًا ذلك الأمر بأنه قد يعني الموت المحتم.
وأوضح أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عبدالله المسند، في تغريدة على حسابه في تويتر أن "بحار الرمال" تشكل نسبة كبيرة من مساحة المملكة؛ مشيرًا إلى أن مساحة صحراء الربع الخالي فقط تُعادل مساحة فرنسا، والتي تزيد على 551 ألف كيلو متر مربع.
ونبّه "المسند" إلى أن "رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطيرة، وليس مَن رأى كمن سمع؛ فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها؛ بل لا وادي يُذكر".
وتابع: "تعد الصحاري في السعودية من أشد الصحاري جفافًا؛ وعليه فإن عبور (الربع الخالي، الدهناء، النفود الكبير، وغيرها)، خاصة في فصل الصيف، قد يعني الموت".
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد نشرت على موقعها الرسمي إرشادات للأشخاص التائهين في الصحراء خلال قيامهم برحلات إلى تلك المناطق النائية والخطيرة. ومن أهم تلك النصائح:
• تجنب الجفاف، وعندما تكون في السيارة ابقَ فيها، وإذا كنت تسير على قدميك ابحث عن مأوى أو ظل أو مكان يحميك من أشعة الشمس الحارقة.
• قم باصطناع غطاء للرأس أو تطوير القبعة بنشر منديل عليها للمزيد من الظل؛ بحيث تغطي ظل رأسك ومؤخرة عنقك وتحجب عنها الأشعة الحارة تجنبًا لضربة الشمس.
• امكث مكانك في الظل طوال النهار وليكن تحركك خلال الليل فقط إذا كنت تعرف الطريق.
• ابق بالقرب من سيارتك.
• حاول الشرب مبكرًا أو في المساء، ولا تشرب في أوقات الظهيرة بكثرة؛ فقد يؤدي ذلك إلى التعرق الزائد الذي يؤدي إلى فقد الأملاح من الجسم.
• راقب حركة الحيوانات والحشرات والطيور لأنها غالبًا ما تتجمع بالقرب من مصادر المياه أو الأماكن الرطبة.
• بالنسبة للغذاء، ابحث عن الأماكن المخضرة فهنالك نباتات صحراوية بها أجزاء صالحة للأكل.
وكان المسند قد نصح سابقًا، مَن يسلكون الطرق الصحراوية الطويلة والنائية، بالتزود بالماء والطعام، وأجهزة الملاحة والهاتف الفضائي "الثريا"، وتفحص السيارة، بالإضافة إلى أخذ وقود احتياطي وحقيبة إسعافات أولية، ومستلزمات الرحلات البرية المعروفة.
هذا إلى جانب إخبار قريب أو صديق عن الرحلة والمسار الذي سيتخذه المسافر، كما يوصي الخبير السعودي بحمل خريطة، والسؤال عن الطريق، واستطلاع المنطقة عبر برنامج "غوغل إيرث" ما أمكن.
وأخيرًا، يجب على المغامر أو محب التجول في الصحراء أن يصطحب معه رفيقًا في السفر، وألا يكون بمفرده.