المتعجلون من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يغادرون منى

ونوه عدد من الحجاج بالخدمات الجليلة التي يقدمها لهم القائمون على "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين" من خلال توفير كل ما يحتاجونه، وكذلك الانسيابية في التنقل والحركة بين المشاعر، ورمي الجمرات، سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يلقونه من إشراف مستمر واهتمام ورعاية خلال أدائهم لفريضة الحج.