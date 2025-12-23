مركز الحياة الفطرية يرفع برامج الإكثار إلى 21 برنامجًا

وكان المركز قد بدأ في عام 2021 بتنفيذ سبعة برامج، قبل أن تتوسع منظومته تدريجيًا حتى وصلت إلى 21 برنامجًا في عام 2025، لتغطي نطاقًا أوسع من الأنواع.