Valvoline™️ من Aramco تشارك في جائزة PR Arabia الوطنية للسيارات 2025 كشريك رسمي لزيوت التشحيم

شاركت Valvoline™️ من Aramco في النسخة الثالثة عشرة من جائزة PR Arabia الوطنية للسيارات التي أُقيمت في الثالث من نوفمبر بمدينة جدة، بصفتها الشريك الرسمي لزيوت المحركات.
وجاءت المشاركة تأكيدًا على التزام العلامة بالجودة والأداء ودعمها للمنصات التي تحتفي بالابتكار والتميّز في قطاع السيارات السعودي.
نُظمت الجائزة من قبل وكالة PR Arabia المتخصصة في الاتصالات والتسويق بقطاع السيارات، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا. وقد كرّمت الجائزة هذا العام أبرز الشركات والأفراد في المجال، حيث جمع الحفل المصنعين والوكلاء والموزعين وممثلي القطاع في أمسية كرّمت الإبداع والريادة التقنية.
وأكد وليد قرانوح، مؤسس جائزة PR Arabia الوطنية للسيارات، أن مشاركة Valvoline™️ أضافت بعدًا نوعيًا للحدث، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز رسالة الجائزة في تكريم الإنجازات التي تدفع بالقطاع نحو المزيد من التطور والتميّز.
من جانبه، أكد أحمد أبو راغب، المدير العام في المملكة العربية السعودية، أن Valvoline™️ تفخر بدعم الجائزة، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد سوقًا رئيسيًا لحلول الزيوت المتقدمة وتقنيات التنقل التي تقدمها العلامة.
تواصل جائزة PR Arabia الوطنية للسيارات دورها كمنصة تكرّس الريادة في القطاع وتبرز العلامات الرائدة وتدعم نمو السوق المحلي. وقد جسّد انضمام Valvoline™️ التزامًا مشتركًا بالجودة والابتكار وتعزيز ثقة المستهلكين والشركاء على حدٍّ سواء.
تُعد Valvoline™️ أول علامة تجارية لزيوت المحركات في العالم، حيث تقدم حلول تنقّل متقدمة وتقنيات زيوت عالية الأداء في أكثر من 140 دولة. ومن خلال شركة أرامكو لزيوت التشحيم وتجارة التجزئة، المرخَّص الرسمي لعلامة Valvoline™️ في المملكة العربية السعودية، تواصل العلامة تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين وشركاء الصناعة في السوق المحلي والعالمي.
تُعد جائزة PR Arabia الوطنية للسيارات، التي أطلقتها وكالة PR Arabia، المنصة الأبرز في المملكة لتكريم التميز في قطاع السيارات. ويُقام الحفل سنويًا في مدينة جدة لتكريم أفضل السيارات والتقنيات والعلامات التجارية ضمن فئات متعددة، مما يجعلها مرجعًا موثوقًا للريادة والابتكار في القطاع.