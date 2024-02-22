مهنئًا القيادة بـيوم التأسيس.. "محافظ الأمن الغذائي": مناسبة عزيزة لوطن جذوره راسخة

وأوضح أن يوم التأسيس يعزز لدى أبناء المملكة اللحمة الوطنية والانتماء لهذا البلد الكريم، ويربط الأجيال بتضحيات الآباء والأجداد؛ لنصل إلى ما نحن عليه الآن من عز وأمن ورخاء، لم يكن لولا توفيق الله ثم حرص قيادات هذه البلاد المباركة على ذلك وتعزيزه بالعمل الدؤوب والدائم لينعم به من يعيش على أرض هذه البلاد من مواطنين ومقيمين.