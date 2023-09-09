سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، اليوم، رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية اليابانية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.