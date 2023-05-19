ولي عهد الكويت يشكر القيادة إثر حضوره اجتماع القمة العربية بجدة

وأشاد الشيخ مشعل الصباح في برقيتَيْن، بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بالجهد المتواصل والعمل الدؤوب والتنظيم الدقيق والترتيبات المتميزة التي وفرتها السعودية لجميع الوفود المشاركة؛ وهو ما كان له كبير الأثر لوصول القمة إلى مراتب النجاح. مؤكدًا الدور المحوري البارز للمملكة، والمكانة الرفيعة التي تحظى بها على المستويَيْن الإقليمي والدولي، آملاً أن تسهم النتائج الإيجابية للقمة من توصيات وقرارات في تعزيز آليات العمل العربي المشترك، ودعم التضامن العربي في ظل الأزمات والتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة.