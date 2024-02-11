موسم الرياض يعلن بدء التسجيل في مزاد السيارات العالمي Seven concours 2024

ويجمع المعرض الذي يقام خلال الفترة 1 - 7 مارس المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، أندر وأفخم وأسرع سيارات العالم في مكان واحد؛ إذ يضم سيارات رياضية نادرة، وأخرى كلاسيكية معدلة، إضافة إلى أنواع سيارات تدخل المملكة لأول مرة، وسط مشاركة عمالقة العالم في تصميم وصناعة السيارات.