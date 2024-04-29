غرفة أبها تدشن معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية

وأشاد نائب رئيس غرفة أبها في كلمة ألقاها برعاية أمير عسير للمعرض مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير عسير ووزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية وأمانة منطقة عسير وبلدية خميس مشيط ، مؤكدا أنها ستمنح المعرض دفعة قوية بإذن الله ، وأن المعرض يعدُ من المعارض المتخصصة لتعزيز قدرات القطاع العقاري وتطويره، والمحافظة على مصالح منسوبيه مع وضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة، والتي تعمل على التنمية الاقتصادية الشاملة، لما لها من مردوداً إيجابياً وأثراً كبيراً على الاستثمار بالمنطقة، بهدف إنجاز موقع ريادي لقطاع الأعمال بالمنطقة، مما يدعم التنمية المستدامة بها، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030م.