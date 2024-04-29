غرفة أبها تدشن معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية

تحت رعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز وبمشاركة 25 جهة حكومية وخاصة، دشن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها محمد بن سعد القحطاني معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية – النسخة الثانية- الذي يقام على مدار 3 أيام بمركز الأمير سلطان الحضاري - بمحافظة خميس مشيط. بحضور رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس عوض القحطاني وعضو مجلس إدارة الغرفة سعد أبو قفرة والأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران .
وأشاد نائب رئيس غرفة أبها في كلمة ألقاها برعاية أمير عسير للمعرض مؤكداً على الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تطوير عسير ووزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية وأمانة منطقة عسير وبلدية خميس مشيط ، مؤكدا أنها ستمنح المعرض دفعة قوية بإذن الله ، وأن المعرض يعدُ من المعارض المتخصصة لتعزيز قدرات القطاع العقاري وتطويره، والمحافظة على مصالح منسوبيه مع وضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة، والتي تعمل على التنمية الاقتصادية الشاملة، لما لها من مردوداً إيجابياً وأثراً كبيراً على الاستثمار بالمنطقة، بهدف إنجاز موقع ريادي لقطاع الأعمال بالمنطقة، مما يدعم التنمية المستدامة بها، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030م.
موضحاً أن المعرض يمثل أهمية كبيرة لإبراز مزايا وفوائد التسويق العقاري وتطور آليات البناء بالإضافة إلى تقديم الإجراءات والحلول اللازمة للخدمات التمويلية التي تأتي لدعم وتحفيز قطاع الأعمال بعسير أن المعرض يدعم رواد ورائدات الأعمال بـ #عسير وذلك لمواكبة أهم طرق الحديثة من خلال أفضل الاستراتيجيات المجالات العقارية والتمويلية للوصول إلى أقصى استفادة ممكنة، لتبني منهجيات تسويقية مبتكرة بأساليب تجذب المستثمرين وتلبي احتياجاتهم .
من جهته أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أن الغرفة تسعى من خلال تنظيم المعرض إلى تعزيز قدرات القطاع العقاري وتطويره، والمحافظة على مصالح منسوبي القطاع العقاري ومسوقيه، ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق معدلات نمو متزايد لهذا القطاع الحيوي بالمنطقة مع زيادة الاستثمار العقاري للإسهام في التنمية الاقتصادية الشاملة بالمنطقة، وتحقيق موقعاً ريادياً للقطاع العقاري بالمنطقة لدعم التنمية المستدامة بها، ومساعدة العارضين والمشاركين على تسويق منتجاتهم العقارية وتوفير المنتجات التمويلية والسيولة المالية والتمويل السكني والسيارات، وعروض للحلول التمويلية السكنية، بالإضافة إلى إيجاد برامج التمويل المختلفة للمشاريع التجارية والصناعية والسياحة والزراعية مع تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة ورواد ورائدات الأعمال لتلبية احتياجاتهم. واختتمت فعاليات اليوم الأول للمعرض بتكريم الشركاء والرعاة المميزين والمشاركين.
مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو دعم وتشجيع جميع الفعاليات التي تمثّل فرصة جيدة للشركات والمؤسسات العقارية والتمويلية للالتقاء بالجمهور والمهتمين بتسويق المنتجات العقارية والتمويلية، ويشارك به أكثر من (25) جهة راعية ومشاركة، بالإضافة إلى جهات تسويق عقارية وجهات تمويلية، وعدد من البنوك والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري وتمويله.