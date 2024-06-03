10 يونيو.. أبواب متحف "تيم لاب بلا حدود جدة" تفتح أمام الزوار في جدة التاريخية

وفي منطقة "إن تي هاوس" فيستمتع الزائر في كل مرة يُعدُّ فيها فنجان شاي، وتُزهر زهرة فيه، وتستمر الزهور بالإزهار طالما الشاي في الفنجان، حيث يتحوّل إلى عالمٍ لانهائي تُزهر فيه الزهور باستمرار، مستمتعاً بشرب الشاي في عالمٍ لا حدود له، في الوقت الذي يأتي مصنع الرسم ليحول الرسومات إلى ذكرى يأخذها الزائر إلى منزله، بحيث يتم تحويل الأسماك التي ترسم في سكيتش أوشين إلى هدية تذكارية مثل الشارة المعدنية، أو منشفة اليد، أو القميص، أو حقيبة اليد.