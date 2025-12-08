وفاة شاب غرقاً في سيول تبوك .. قادماً من عمله وجرفته السيول المنقولة من الجبال إلى الوادي

توفي شاب سعودي غرقاً في السيول التي هطلت على منطقة تبوك يوم السبت بعد أن جرفت مياه الأمطار المنحدرة من أعلى الجبل في محاذاة عقبة روى سيارته وعدد من السيارات السالكة للطريق وجرفتها لبطن الوادي ، وعناية الله ثم جهود الدفاع المدني واعضاء من فرق الانقاذ التطوعية نجحوا بانتشال جميع من كان في السيارات ماعدا الشاب -رحمه الله- لم يُعثر عليه إلا مساء أمس الأحد على مسافة بعيدة من مكان المركبة.