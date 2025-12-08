وفاة شاب غرقاً في سيول تبوك .. قادماً من عمله وجرفته السيول المنقولة من الجبال إلى الوادي

توفي شاب سعودي غرقاً في السيول التي هطلت على منطقة تبوك يوم السبت بعد أن جرفت مياه الأمطار المنحدرة من أعلى الجبل في محاذاة عقبة روى سيارته وعدد من السيارات السالكة للطريق وجرفتها لبطن الوادي ، وعناية الله ثم جهود الدفاع المدني واعضاء من فرق الانقاذ التطوعية نجحوا بانتشال جميع من كان في السيارات ماعدا الشاب -رحمه الله- لم يُعثر عليه إلا مساء أمس الأحد على مسافة بعيدة من مكان المركبة.
وكان الشاب ع. القحطاني 22 عاماً مساء السبت عائداً من عمله في إحدى الشركات التي تعمل في منطقة نيوم، وفي بداية عقبة روى من جهة مركز شرما تفاجأ الشاب -رحمه الله- بسيارته تنجرف نحو الوادي نتيجة تساقط المياه بكميات كبيره والتي جرفت معها الصخور والاشجار من أعلى الجبل ونزلت بها نحو الوادي وهذا قدر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، و(سبق) تتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة الأمطار والتقلبات الجوية برسالة توعوية مفادها ( تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار بمشيئة الله غزيرة وتشتد غزارتها يومي الأحد والاثنين على منطقة تبوك (تبوك – ضباء – تيماء – الوجه - أملج) من يوم الأحد إلى الأربعاء (من 07 إلى 10 / 12 /2025م). والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.. تعاونكم هدفنا، وسلامتكم غايتنا).