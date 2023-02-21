مدارس الرياض تشارك الوطن فرحته بيوم التأسيس

اختتمت مدارس الرياض فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس بحفلها الختامي الذي أقامته صباح الخميس 16/ 2/ 2023 بقاعة الملك سلمان بن عبدالعزيز.
والذي افتتحه مدير عام المدارس عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، الذي أكد في كلمته الترحيبية بالضيوف على أهمية تعظيم الأيام الوطنية في نفوس الأبناء، وذلك بالاحتفال بها، وبيان دور الأجداد في بناء الدولة، وما ينبغي على الأبناء فعله لاستمرار مسيرة البناء والعطاء.
وقال "الغفيلي": "نحتفل بهذا اليوم، ليستشعر أبناؤنا عمق تاريخهم، وتشعّب جذور بلادهم، تلك المشاعر التي تسهم في صياغة هويتهم الوطنية، وتعزز لديهم قيم الانتماء والولاء لوطنهم وقيادتهم".
كما أشار "الغفيلي" إلى ما تعيشه المملكة الآن من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد مهندس الرؤية، بقوله: "لقد قامت دولة مكتملة الأركان في قلب الجزيرة العربية، وأرست قواعد الوحدة والأمن، بعد أزمان من الشتات والخوف، وأصبحت الدرعية عاصمة آمنة مؤمنة يحكمها حكم رشيد يحفظ حياة الناس وأرزاقهم، تحت راية الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي صنع المجد والأمن لشعبه وأمته"، فأسس الدولة السعودية الأولى، ورسم خارطة الطريق التي دامت ولله الحمد إلى يومنا هذا، حيث امتدت مسيرة البناء إلى أن وصلت المملكة بفضل الله إلى مكانة مرموقة عالية، وتحولات عبقرية حققت خلالها المملكة قفزات أسطورية لم يكن بوسع حالم أو متفائل أن يتخيلها.
وكانت مدارس الرياض قد دشنت فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس الأحد 12/2/ 2023 لتستمر لأسبوع كامل، بدأت بمسيرة الشموخ وإقامة معرض لاستعراض مراحل بناء الدولة السعودية، كما أقيمت المسابقات الرياضية والثقافية واستقبلت المدارس في لحظة عرفان مجموعة من الأجداد والجدات، وتمّت زيارة الطلاب والطالبات لمواقع تاريخية وتراثية.
وأقامت المدارس محاضرات توعوية في قسمي البنين والبنات، دعت فيها علماء التاريخ، حيث تمت دعوة الدكتور فهد بن عبدالعزيز الدامغ أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليقدم محاضرة تاريخية تحدث فيها عن تاريخ المملكة منذ التأسيس إلى اليوم، مشددًا على منجزات الرؤية وارتباطها بالتاريخ الوطني وإحيائها للتراث.
كما قدّمت الدكتورة دليل مطلق القحطاني أستاذ الآثار والمتاحف بجامعة الملك سعود، محاضرة في قسم البنات عرّجت فيها على أهمية التراث الوطني، وذكرت بعض عناصره وما ينبغي فعله للحفاظ على التراث.
وفي ختام الاحتفالات، قام مدير عام المدارس بتكريم الضيوف والطلاب الفائزين في المسابقات الرياضية، والثقافية.