مدارس الرياض تشارك الوطن فرحته بيوم التأسيس

كما أشار "الغفيلي" إلى ما تعيشه المملكة الآن من إنجازات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد مهندس الرؤية، بقوله: "لقد قامت دولة مكتملة الأركان في قلب الجزيرة العربية، وأرست قواعد الوحدة والأمن، بعد أزمان من الشتات والخوف، وأصبحت الدرعية عاصمة آمنة مؤمنة يحكمها حكم رشيد يحفظ حياة الناس وأرزاقهم، تحت راية الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- الذي صنع المجد والأمن لشعبه وأمته"، فأسس الدولة السعودية الأولى، ورسم خارطة الطريق التي دامت ولله الحمد إلى يومنا هذا، حيث امتدت مسيرة البناء إلى أن وصلت المملكة بفضل الله إلى مكانة مرموقة عالية، وتحولات عبقرية حققت خلالها المملكة قفزات أسطورية لم يكن بوسع حالم أو متفائل أن يتخيلها.