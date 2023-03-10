إلى مقاعد الدراسة.. عودة الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثالث غدًا

وبحسب التقويم الدراسي للعام 1444، من المقرر أن يتمتع الطلاب والطالبات بإجازة عيد الفطر، التي تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان المبارك، الموافق 13 إبريل، على أن تُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الأربعاء 6 شوال، الموافق 26 إبريل. فيما يستمتع الطلاب بآخر إجازة نهاية أسبوع مطولة لهذا العام يومَي الأحد والاثنين 8 -9 ذي القعدة، الموافقَين 28 -29 مايو، ويُسدل الستار على العام الدراسي 1444، الذي انطلق غرة صفر الماضي، واستمر 185 يومًا دراسيًّا، مع بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة، الموافق 22 يونيو 2023.