"العربي المالية" تطلق تطبيقها الجديد

وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية : "إن إطلاق التطبيق الجديد يأتي في سياق مواكبة الشركة لاحتياجات ومتطلبات عملائها وتطلعاتهم، لا سيما شريحة الشباب السعودي الذي يتسم بالشغف والديناميكية، والرغبة بالتطور الدائم، إلى جانب توقعاتهم العالية لمستويات وجودة الخدمات التي نقدّمها، الأمر الذي دفعنا إلى إحداث تحوّل في رحلة الاستثمار لعملائنا عبر تطوير منصة التداول على النحو الذي من شأنه رفع معايير الخدمات المقدمة في هذا الإطار بشكل نوعي وغير مسبوق لنكون على مقربة أكثر من متطلبات وتطلعات عملائنا."