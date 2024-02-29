"العربي المالية" تطلق تطبيقها الجديد

أطلقت شركة العربي المالية تطبيق الوساطة الجديد لعملائها للتداول في السوق المالية السعودية، ليقدم تجربة تداول فريدة للعملاء، وبواجهة مستخدم متطورة ومبتكرة.
ويتسم التطبيق الجديد بتصميمه الجذاب وبسهولة وبساطة شاشة التداول، ويقدم حزمة من الميزات الرئيسة كجدولة الاستثمار الآلي، وخاصية وقف الخسارة، وتقييمات وتوصيات المحللين، والوصول إلى تسهيلات الهامش بمرونة، إلى جانب التكامل مع منصة التداول الدولية.
وقال خالد الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة العربي المالية : "إن إطلاق التطبيق الجديد يأتي في سياق مواكبة الشركة لاحتياجات ومتطلبات عملائها وتطلعاتهم، لا سيما شريحة الشباب السعودي الذي يتسم بالشغف والديناميكية، والرغبة بالتطور الدائم، إلى جانب توقعاتهم العالية لمستويات وجودة الخدمات التي نقدّمها، الأمر الذي دفعنا إلى إحداث تحوّل في رحلة الاستثمار لعملائنا عبر تطوير منصة التداول على النحو الذي من شأنه رفع معايير الخدمات المقدمة في هذا الإطار بشكل نوعي وغير مسبوق لنكون على مقربة أكثر من متطلبات وتطلعات عملائنا."
وأضاف الغامدي، أن الشركة استهدفت وعلى نحو موازٍ من وراء التطبيق الجديد، التماشي مع برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق عن رؤية المملكة 2030م، وبما يتيح أمام المستخدمين آفاقاً أوسع من المرونة والكفاءة والسهولة في التداول في السوق السعودية، فضلاً عما يمكن أن يسهم به التطبيق من تحفيز معدلات الادخار، وتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وتيسير رحلة الاستثمار، داعياً جميع المهتمين والمعنيين في السوق المالية السعودية إلى تجربة التطبيق لاكتشاف مزاياه.
يشار إلى أن شركة العربي المالية تعد من الشركات الرائدة في السوق السعودية، حيث تقدم لعملائها خدمات الوساطة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات العقارية وأسهم الملكية الخاصة. وتتصدر مجموعة البنك العربي الوطني قائمة البنوك والشركات التي تسخّر أحدث أجيال التقنية والحلول الرقمية لابتكار منتجات وخدمات وقنوات مالية متطورة في السوق السعودي. واكتسبت شركة العربي المالية زخماً وحضوراً لافتاً في السنوات الأخيرة مع إتمام جملة من الصفقات النوعية، وإطلاق منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة.