فعاليات "إثراء" تجتذب أكثر من 90 ألف زائر في اليوم الوطني 92

وفي معرض الطاقة، كانت ثمة حكايات للتعرف على مستقبل المملكة عبر مسابقات حملت عنوان "المستقبل الجديد"؛ للكشف عن جوهر المعلومات الحديثة؛ فكانت قوة دافعة لتحفيز المتسابقين من العائلات لتعزيز الحوار المشترك فيما بينهم؛ حيث تمثلت الأسئلة حول مدينة نيوم، ذا لاين، التشجير والبيئة، ومستقبل زراعة النخيل في المملكة، إضافة إلى استفسارات حول مشروع البحر الأحمر وما يحتويه من نظام بيئي، وغيرها من معلومات كانت بمثابة منارة وإضاءات معرفية؛ بحسب إحدى العائلات التي حظيت بالفوز ونالت المرتبة الأولى.