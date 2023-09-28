"ترميم" تسلّم "المرحلة الأولى" لمنازل مستفيدي الجمعية بالرياض والأحساء والحفر

وأضاف "الخالدي" أن إجمالي منازل المبادرة 75 منزلاً، حيث تضم المرحلة الأولى 37 منزلاً، وأما المرحلة الثانية فتشمل 38 منزلاً، حيث سيتم ترميم 20 منزلاً في الشرقية، و20 منزلاً في الرياض، و12 منزلاً في مكة المكرمة، و12 منزلاً في المدينة المنورة، بينما سيتم ترميم 4 منازل في جازان، و3 منازل في عسير، و4 منازل في الحدود الشمالية .