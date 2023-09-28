"ترميم" تسلّم "المرحلة الأولى" لمنازل مستفيدي الجمعية بالرياض والأحساء والحفر

سلّمت جمعية ترميم المرحلة الأولى من المنازل التي تم ترميمها لمستفيدي الجمعية في محافظتي الأحساء وحفر الباطن وفي مدينة الرياض ضمن مبادرة مجموعة "روشن" والتي تهدف إلى ترميم 75 منزلاً بالمملكة يستفيد منها أكثر من 450 مستفيداً ومستفيدةً، وبحضور ممثلي وكالتَي الإسكان التنموي والضمان الاجتماعي والتمكين وأعضاء ترميم ومسؤولي مجموعة روشن.
ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الجمعية والمجموعة والتي أثمرت انطلاق أول مشروع للترميم في 7 مناطق بالمملكة بتكلفة تقدر بـ 6 ملايين ريال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "ترميم" المهندس حمد الخالدي أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين الجمعية ومجموعة "روشن" و الهادفة لرفع جودة الحياة وخلق الأثر المستدام وتحسين نمط حياة المستفيدين، مشيراً إلى أهمية الشراكة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع.
وأضاف "الخالدي" أن إجمالي منازل المبادرة 75 منزلاً، حيث تضم المرحلة الأولى 37 منزلاً، وأما المرحلة الثانية فتشمل 38 منزلاً، حيث سيتم ترميم 20 منزلاً في الشرقية، و20 منزلاً في الرياض، و12 منزلاً في مكة المكرمة، و12 منزلاً في المدينة المنورة، بينما سيتم ترميم 4 منازل في جازان، و3 منازل في عسير، و4 منازل في الحدود الشمالية .
ولفت "الخالدي" إلى مشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة في أعمال الترميم، بينما بلغ إجمالي المبادرات التطوعية 14 مبادرة بواقع فرصتين لكل مدينة، كما بلغ إجمالي الساعات التطوعية أكثر من 2,400 ساعة تطوعية.
يُذكر أن شروط ترميم المنازل التي وضعتها جمعية "ترميم" تتضمن أن تكون الأسرة سعودية الجنسية، وأن يكون المنزل ملكاً بصك شرعي للمستفيد أو لأحد والديه (في حال كان المستفيد يتيماً أو لأحد الزوجين) بالإضافة إلى أن يكون المنزل قابلاً للترميم وغير آيل للسقوط، وأن يكون المستفيد مسجلاً في الضمان الاجتماعي وفي جمعية أهلية.