تجاوبًا مع "سبق"…"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بمركز القوز شكلت خطرًا على المواطنين والمقيمين

وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي أنه تم ردم أحد الآبار الارتوازية القديمة والمكشوفة بالقرب من مسجد حي بن باز بمركز القوز بمحافظة القنفذة، والبئر غير مستخدمه ولا يوجد عليها أي مضخة وتشكل خطورة على المواطنين والمقيمين.