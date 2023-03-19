تجاوبًا مع "سبق"…"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة بمركز القوز شكلت خطرًا على المواطنين والمقيمين

تفاعل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ردم بئر مكشوفة تشكل خطورة بمركز القوز بمحافظة القنفذة، بعد مناشدة أهالي حي بن باز بمركز القوز جنوب محافظة القنفذة ومخاوفهم من وجود بئر ارتوازية عميقة بالقرب من منازلهم، وبالتحديد بالقرب من مسجد الحي الملاصق لبيوتهم. وتقع البئر بالقرب من الحي مُهددةً المارة والأطفال.
وأوضح مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس محي بن عبدالرحمن القبيسي أنه تم ردم أحد الآبار الارتوازية القديمة والمكشوفة بالقرب من مسجد حي بن باز بمركز القوز بمحافظة القنفذة، والبئر غير مستخدمه ولا يوجد عليها أي مضخة وتشكل خطورة على المواطنين والمقيمين.
وأضاف أنه تم اتخاذ اللازم وردم البئر بمشاركة الدفاع المدني وبلدية القوز وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة"، وذلك لضمان سلامة عابري الطرق والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية.
من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن البلاغات تتم عن طريق غرفة العمليات "911"، وكذلك وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط
وطالب الخليف المواطنين والمقيمين بالمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939 )، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.