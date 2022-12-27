بالفيديو.. "نيوم" كما لم تشاهدها من قبل: الثلوج تعلو مرتفعاتها وتجذب عشاقها

وتحتضن "نيوم"، التي تشتهر بدرجات الحرارة المنخفضة، التي تصل إلى دون الصفر في الشتاء، منتجع "تروجينا" للتزلج. وسيقدم مشروع "تروجينا" عددًا من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج، وعدد من الأنشطة لمحبي المغامرات.. وسينتهي العمل عليها بحلول عام 2026م.