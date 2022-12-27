بالفيديو.. "نيوم" كما لم تشاهدها من قبل: الثلوج تعلو مرتفعاتها وتجذب عشاقها

بسطت الثلوج البيضاء رداءها على مرتفعات نيوم بجبل اللوز شمال غرب المملكة؛ لتحيل المنطقة التي ينتظرها مستقبل مشرق إلى لوحة فنية مبهجة، خاطفة للأنظار، وجاذبة للزوار من كل صوب وحدب؛ للاستمتاع بالأجواء الشتوية الفريدة.
وشهدت المنطقة موجة قطبية، أدت إلى تساقُط الثلوج عند الساعة الواحدة فجرًا من صباح الثلاثاء على معظم جبال مركز اللوز؛ لتستقطب هواة التنزه؛ لالتقاط الصور الفوتوغرافية الفريدة.
ونشر حساب "نيوم" على "تويتر" مقطع فيديو للجبال التي اصطبغت باللون الأبيض المميز للثلوج، قائلاً: "الثلج يبسط رداءه على جبال اللوز في نيوم".
وتحتضن "نيوم"، التي تشتهر بدرجات الحرارة المنخفضة، التي تصل إلى دون الصفر في الشتاء، منتجع "تروجينا" للتزلج. وسيقدم مشروع "تروجينا" عددًا من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، مثل رياضات التزلج، وعدد من الأنشطة لمحبي المغامرات.. وسينتهي العمل عليها بحلول عام 2026م.
ومن المنتظر أن ترحب "تروجينا" بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029م. وستكون "تروجينا" أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقًا على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.