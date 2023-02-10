"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.