"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (حائل والشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والرياض ومكة المكرمة وعسير والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة تبوك تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرماء ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان والكهفة وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكوُّن الصقيع على دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتساقُط الثلوج وتكوُّن الصقيع على حزم الجلاميد وطريف وعرعر حتى التاسعة صباحًا.