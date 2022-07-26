المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2022م

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.930 مليار ريال سعودي (ملياران وتسعمائة وثلاثون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال سعودي(ملياران وأربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.