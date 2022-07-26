المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2022م

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 480 مليون ريال سعودي (أربعمائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.450 مليار ريال سعودي(ملياران وأربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.