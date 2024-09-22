"الخطيب" يؤكد التزام المملكة بتحويل قطاعها السياحي متسارع النمو إلى قطاع مستدام وقوة حقيقية

وتأتي مشاركة "الخطيب" في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين، في ظل النجاحات الكبيرة والمتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة، حيث نجحت في تجاوز مستهدفها باستقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030 قبل سبع سنوات من الموعد المحدد، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال إضافة مسارات جوية جديدة، والاستثمار في مطارات جديدة وموسّعة، وإطلاق نظام تأشيرة الزيارة الإلكترونية الذي يتيح للزوار إمكانية الوصول إلى البلاد بطريقة أسرع وأسهل.