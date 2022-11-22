"إغاثي الملك سلمان" ووزارة الخارجية البريطانية يوقّعان بيانًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عبر الاتصال المرئي أمس، بيانًا مشتركًا لتقديم دعم مالي لتعزيز الأمن الغذائي للمتضررين من الجفاف في الصومال بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي.
ووقّع البيان المستشارُ بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ووزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية أندرو ميتشل.
وسيقدم كل من المركز والوزارة مساهمةً مالية لبرنامج الأغذية العالمي بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي مناصفة بينهما، يستفيد منه 132.549 فردًا.
وأعرب "الربيعة"، عقب التوقيع، عن سعادته بتقديم المركز دعمًا مشتركًا مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية؛ لمساندة جهود برنامج الأغذية العالمي من أجل مكافحة انعدام الأمن الغذائي الحاد ومنع حدوث المجاعة في الصومال.
وقال: يمكننا العمل معًا لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، ونؤكد التزام مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية بدوره في التخفيف عن معاناة المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا الدعم المالي في إطار الاستجابة لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي ومنع المجاعة في الصومال.