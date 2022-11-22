"إغاثي الملك سلمان" ووزارة الخارجية البريطانية يوقّعان بيانًا لدعم الأمن الغذائي في الصومال

وقال: يمكننا العمل معًا لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، ونؤكد التزام مركز الملك سلمان للإغاثة الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية بدوره في التخفيف عن معاناة المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.