تدخل طبي بينبع ينقذ رضيعاً ابتلع جسماً غريباً أدّى إلى انسداد مجرى التنفس

تمكنت الفرق الطبية بطوارئ مستشفى ينبع العام؛ عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر 13 شهراً بعد ابتلاعه جسماً غريباً أدّى إلى انسداد مجرى التنفس.
وفي التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن طوارئ مستشفى ينبع العام استقبل طفلاً رضيعاً رفقة أسرته وهو في وضعٍ صحي حرج نتيجة صعوبة في التنفس وعدم القدرة على البلع بسبب وجود جسمٍ غريبٍ داخل مجرى الهواء.
وبيّن التجمُّع أن الفحص السريري العاجل، واجراء الأشعة، أظهرا وجود جسمٍ غريبٍ في منتصف المريء أعلى القصبة الهوائية، وعلى الفور تمّ إحضار جهاز فتح الحلق لاستخراج الجسم الغريب "حبة فستق كبيرة الحجم" من داخل الحلق تكللت بالنجاح.
وأضاف التجمُّع الصحي، أنه تم تقديم الإسعافات اللازمة بعد ذلك حتى استقرت حالة الطفل واستعاد التنفس بشكلٍ طبيعي والتأكّد من عدم وجود أيّ مضاعفاتٍ، وغادر المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.