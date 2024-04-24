تدخل طبي بينبع ينقذ رضيعاً ابتلع جسماً غريباً أدّى إلى انسداد مجرى التنفس

وفي التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن طوارئ مستشفى ينبع العام استقبل طفلاً رضيعاً رفقة أسرته وهو في وضعٍ صحي حرج نتيجة صعوبة في التنفس وعدم القدرة على البلع بسبب وجود جسمٍ غريبٍ داخل مجرى الهواء.