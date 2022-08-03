وزارة الاتصالات تدشّن "جمعية الإنترنت السعودية"

وتتولى الوزارة الإشراف على الجمعية؛ حيث سُجلت لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، امتدادًا لجملة الإجراءات التي تتّخذها الوزارة في مسعاها لتمكين المملكة رقميًّا، وفي تعزيز مكانتها بوصفها مركزًا للتقنية والابتكار في المنطقة، ساعيةً من خلالها إلى جعلها ممكنًا رقميًّا مجتمعيًّا من خلال العديد من الخدمات التي ستقدمها، إلى جانب البرامج والورش والندوات التي ستعقدها وصولًا إلى تنفيذ هذا المسعى ومن ثم دعم توجهات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز دور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لبناء مجتمعٍ رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة.