جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في 13 برنامجًا للدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني 1447هـ

وأوضحت الجامعة أن البرامج المتاحة تشمل 13 برنامجًا في مختلف الكليات، تتنوع بين ماجستير أكاديمي، وماجستير مهني، وماجستير تنفيذي، ودبلوم عالي، وذلك في تخصصات تتضمن: الطب، التمريض، العلوم الإنسانية والاجتماعية، إدارة الأعمال، القانون، الصحة التنفسية، الأدب الإنجليزي، اللغة العربية، إضافة إلى الإرشاد الأسري.