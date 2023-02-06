السفارة السعودية بواشنطن تُحذِّر المواطنين من التعامل مع أي اتصالات تنتحل صفة موظفيها

وتفصيلاً، أكدت السفارة في بيان صحفي أمس أنه إلحاقا لما سبق نشره من السفارة بواشنطن، ونظرًا لما تم رصده من حالات احتيال متكررة، تعرّض لها مواطنون سعوديون من خلال اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قِبل أشخاص مجهولين، ينتحلون شخصية موظفين في السفارة مستخدمين برامج إلكترونية، تُظهر أن رقم المتصل هو رقم سفارة السعودية بواشنطن، أو رقم الملحقية الثقافية في واشنطن، أو عنوان البريد الإلكتروني للمرسل، الذي ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة، ويطالبون المواطنين بتحويل مبالغ مالية، وأنه في حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم.. فإنه ينبغي عدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة، وتجاهلها، وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم. مؤكدة أنها تعمل مع الجهات المسؤولة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات، وحماية حقوق المواطنين.