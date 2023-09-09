يوم السبت غرة ربيع الأول.. فلكيًّا

وأشار إلى أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة (يوم الجمعة) عند الساعة 06:25 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (04) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (05) درجات، وإضاءته (0.3%)، وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد (25 دقيقة) من غروب الشمس؛ وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر ربيع الأول "فلكيًّا (حسابيًّا)".