مجددة الدعوة لإعلاء قيم التسامح.. التعاون الإسلامي تشيد باعتماد قرار مكافحة الكراهية الدينية

ودعت المنظمة إلى إدانة ورفض الأعمال البغيضة المعادية للإسلام، التي تشكل تحريضًا على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتقوض بوضوح الانسجام بين أتباع المعتقدات والحوار والتعايش السلمي بين المجتمعات المتنوعة، مسلطة الضوء على أن هذه الأعمال المتعمدة لا يمكن قبولها بموجب القانون. أو تبريرها أو خلطها مع ممارسة الحق في حرية التعبير أو الرأي.