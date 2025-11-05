"مستقبلنا الآن" .. ملتقى الحكومة الرقمية 2025 ينطلق في النسخة الرابعة بمشاركة واسعة

انطلقت اليوم في العاصمة الرياض أعمال النسخة الرابعة من ملتقى الحكومة الرقمية 2025، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ومشاركة أكثر من (400) جهة حكومية، و(2000) مشارك من صنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين، إضافة إلى أكثر من (100) شركة ورائد أعمال في مجالات التقنية والتحول الرقمي.
وخلال الافتتاح، أكّد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن الملتقى في نسخته الرابعة يجسد استمرار مسيرة المملكة الريادية في التحول الرقمي الحكومي، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مؤشرات التحول الرقمي عالميًا بفضل الإنجازات النوعية للجهات الحكومية.
وأوضح أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو بناء مستقبل رقمي متكامل، ترتكز فيه السياسات والخدمات على الابتكار والذكاء الاصطناعي باعتبارهما محورين أساسيين لتطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وشهد الملتقى كلمة رئيسية ألقاها مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، استعرض خلالها قصة نجاح التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" ودوره في تعزيز ريادة المملكة الرقمية.
كما أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فيصل الخميسي عن إطلاق منصة "بيم" (Beem)، وهي منصة وطنية متكاملة للتراسل الفوري والعمل التشاركي، تم تطويرها محليًا وتستضيف بياناتها بالكامل داخل المملكة.
وتهدف المنصة إلى رفع كفاءة وإنتاجية بيئات العمل في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق عبر منظومة رقمية موحدة تجمع أدوات العمل في مكان واحد.
وشهد الملتقى إعلان نتائج مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي لعام 2025، الذي حقق نسبة (76.24%) مسجلًا مستوى "متمكن"، حيث شمل التقييم 250 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا، كما جرى تكريم الجهات الفائزة بجائزة الحكومة الرقمية 2025، إلى جانب تكريم المتأهلين لمسرعة تحدي الابتكار 2025، تقديرًا لإنجازاتهم ودورهم في دعم التحول الرقمي الوطني.
وتخللت فعاليات اليوم الأول عدد من الورش التفاعلية والجلسات المتخصصة التي تناولت موضوعات الابتكار في القطاع الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.
ويواصل الملتقى فعالياته غدًا، بمجموعة من الجلسات والحوارات القيادية، إلى جانب معرض "السعودية الرقمية" الذي يضم أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة تستعرض مبادراتها وإنجازاتها في مجال التحول الرقمي.