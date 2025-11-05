"مستقبلنا الآن" .. ملتقى الحكومة الرقمية 2025 ينطلق في النسخة الرابعة بمشاركة واسعة

وشهد الملتقى إعلان نتائج مؤشر كفاءة المحتوى الرقمي لعام 2025، الذي حقق نسبة (76.24%) مسجلًا مستوى "متمكن"، حيث شمل التقييم 250 موقعًا إلكترونيًا حكوميًا، كما جرى تكريم الجهات الفائزة بجائزة الحكومة الرقمية 2025، إلى جانب تكريم المتأهلين لمسرعة تحدي الابتكار 2025، تقديرًا لإنجازاتهم ودورهم في دعم التحول الرقمي الوطني.

وتخللت فعاليات اليوم الأول عدد من الورش التفاعلية والجلسات المتخصصة التي تناولت موضوعات الابتكار في القطاع الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيد.