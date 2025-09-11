ينبع.. "حرس الحدود" ينقذ طفلة باكستانية من الغرق

من جانبها، أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في المواقع المخصصة فقط، مشددة على أهمية الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، أو الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، لطلب المساعدة الفورية عند حدوث أي طارئ.