حرس الحدود يحبط تهريب 54 كجم حشيش و343 ألف قرص طبي في قطاع الدائر بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (54) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(343,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، إضافة إلى (2000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم حيالها.
وتهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وكذلك البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة.