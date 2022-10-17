محوره المواطن… أمير الباحة: خطاب الملك أمام "الشورى" مصدر فخر لكل سعودي

وأضاف أن الخطاب الملكي أكد سياسة المملكة الداعية للسلام والواقفة دائماً وأبداً مع الحق، والهادفة الى إرساء الأمن والاستقرار في جميع دول العالم، والساعية إلى مساعدة الدول المتضررة، والحريصة على استقرار أسواق الطاقة.