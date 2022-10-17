محوره المواطن… أمير الباحة: خطاب الملك أمام "الشورى" مصدر فخر لكل سعودي

نوّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال أمير المنطقة: "إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي أُلقي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يُعد مصدر فخر واعتزاز لكل السعوديين، بما حمله الخطاب من رسائل تستشرف مستقبل المملكة الواعد".
وأضاف أن الخطاب الملكي أكد سياسة المملكة الداعية للسلام والواقفة دائماً وأبداً مع الحق، والهادفة الى إرساء الأمن والاستقرار في جميع دول العالم، والساعية إلى مساعدة الدول المتضررة، والحريصة على استقرار أسواق الطاقة.
وتابع أمير منطقة الباحة بقوله: "إن الخطاب الملكي جسّد لنا الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لخدمة المواطن الكريم في جميع مناطق المملكة، وفق رؤية طموحة تركز على إحداث نقلة نوعية في دعم خطط تمكين الكوادر الوطنية ورفع نسبة التملك السكني للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية، وغيرها من النواحي المختلفة".
وفي ختام تصريحه سأل أمير المنطقة، الله -عز وجل- أن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه واستقراره ورخاءه، ليستمر العطاء والتنمية في جميع مناطق المملكة.